Россиянам назвали отличия качественного алкоголя от суррогата

Врач Якушев призвал смотреть на цену при выборе алкоголя после массового отравления сидром

Гепатолог и гастроэнтеролог Андрей Якушев рассказал, как выбрать качественный алкоголь после массового отравления сидром в нескольких регионах России. Врач филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково назвал отличия качественного алкоголя от суррогата в беседе с «Лентой.ру».

В первых числах июня в России произошло массовое отравление людей контрафактным сидром. От суррогатного алкоголя пострадали жители Ульяновской, Пензенской, Самарской областей и Удмуртии. Уже зафиксировано 28 летальных случаев после употребления напитка бренда «Мистер сидр». По предварительным данным, в сидре обнаружили метанол.

По словам Якушева, чтобы избежать отравления суррогатом, покупать алкоголь стоит только в проверенных, крупных магазинах с системой контроля качества. Также он призвал обращать внимание на акцизную марку, которая обязательно должна не только присутствовать на бутылке, но и быть ровно приклеенной.

Дабы избежать подделок, можно использовать мобильные приложения, которые сканируют эти акцизы и определяют, где они были наклеены

Андрей Якушев гепатолог, гастроэнтеролог

Врач также советует перед покупкой осмотреть внешний вид бутылки и изучить сроки хранения алкоголя. «У всех алкогольных напитков есть срок годности. Но, например, у вина он не такой большой, как многие привыкли думать, — говорит Якушев. — Естественно, жидкость не должна быть мутной, за исключением напитков, в которых допускается наличие осадка. Вкус и цвет алкоголя должен быть естественным, без примесей ненатуральных запахов. Часто токсические вещества имеют неприятный вкус».

Немаловажный критерий при выборе алкоголя — это его стоимость, уверяет собеседник «Ленты.ру». По мнению врача, с учетом больших и постоянно растущих акцизных сборов качественный алкоголь не может стоить дешево. В заключение Якушев напомнил, что не существует полностью безопасного для здоровья алкоголя, поэтому, если есть возможность отказаться от его употребления, нужно сделать это.

Ранее Андрей Якушев перечислил первые симптомы отравления суррогатным алкоголем. Он предупредил, что у пострадавших возникает помутнение сознания и сонливость.