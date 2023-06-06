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04:30, 6 июня 2023Наука и техника

Российские «Медведи» пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

Минобороны: два Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС (по кодификации НАТО: Bear-H — «Медведь») пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram.

Отмечается, что полет продолжался около пяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

«Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — говорится в сообщении.

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В мае стало известно, что ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря. Продолжительность полета составила более 13 часов.

В январе в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет.

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    Даниил Иринин
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