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14:54, 6 июня 2023Наука и техника

Вертолеты КМП США получат дальнобойные дроны-камикадзе

Вертолеты КМП США получат дроны-камикадзе вместо ракет

Фото: Mario Tama / Getty Images

Вертолеты Корпуса морской пехоты (КМП) США начнут получать барражирующие дроны-камикадзе дальнего радиуса действия вместо некоторых ракет Hellfire, которые используются уже десятки лет. Об этом сообщает Defense News.

Издание уверяет, что это позволит КМП США подготовиться к будущим боям с Китаем и другими потенциальными противниками.

По словам генерала Стивена Лайтфута, дальности полета Hellfire в восемь километров недостаточно для Индо-Тихоокеанского региона. Военный уверен, что перспективные беспилотники, объединенные в сеть, могут иметь дальность полета в сотни километров, и, кроме вертолетов, будут запускаться с наземных установок.

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В марте Defence News со ссылкой на заявление Управления ускоренного развития и критических технологий сообщило, что осенью армия США продемонстрирует наступательные возможности роя беспилотных летательных аппаратов в рамках проекта Convergence.

В декабре 2021 года главный конструктор компании ZALA AERO Александр Захаров сообщил, что российские дроны-камикадзе будут действовать в составе роя.

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    Иван Потапов
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