Активный образ жизни снизил риск диабета второго типа на 74 процента

Физическая активность сократила вероятность диабета второго типа на 74 процента

Ученые из Университета Сиднея обнаружили, что активный образ жизни способен снизить вероятность развития диабета второго типа на 74 процента. Выводы работы опубликованы в журнале British Journal of Sports Medicine.

В исследовании приняли участие почти 60 тысяч человек, которых попросили носить акселерометры на запястье в течение семи лет наблюдения. Среди испытуемых также были люди, имевшие высокие генетические факторы риска развития диабета. У таких пациентов вероятность формирования заболевания в 2,4 раза выше по сравнению с людьми без генетической предрасположенности.

Результаты показали, что у участников, занимавшихся физической активностью средней или высокой интенсивности более часа в день, риск развития диабета второго типа был на 74 процента ниже, чем у людей, которые занимались спортом менее пяти минут. Причем выраженная корреляция наблюдалась даже у тех пациентов, которые имели сильную генетическую предрасположенность.

В мае 2023 года команда американских исследователей пришла к выводу, что физическая активность во второй половине дня может облегчить симптомы диабета второго типа. В частности, выполнение упражнений в это время суток эффективнее снижало уровень глюкозы в крови.

