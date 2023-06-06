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09:36, 6 июня 2023Наука и техника

Активный образ жизни снизил риск диабета второго типа на 74 процента

Физическая активность сократила вероятность диабета второго типа на 74 процента

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Ученые из Университета Сиднея обнаружили, что активный образ жизни способен снизить вероятность развития диабета второго типа на 74 процента. Выводы работы опубликованы в журнале British Journal of Sports Medicine.

В исследовании приняли участие почти 60 тысяч человек, которых попросили носить акселерометры на запястье в течение семи лет наблюдения. Среди испытуемых также были люди, имевшие высокие генетические факторы риска развития диабета. У таких пациентов вероятность формирования заболевания в 2,4 раза выше по сравнению с людьми без генетической предрасположенности.

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Результаты показали, что у участников, занимавшихся физической активностью средней или высокой интенсивности более часа в день, риск развития диабета второго типа был на 74 процента ниже, чем у людей, которые занимались спортом менее пяти минут. Причем выраженная корреляция наблюдалась даже у тех пациентов, которые имели сильную генетическую предрасположенность.

В мае 2023 года команда американских исследователей пришла к выводу, что физическая активность во второй половине дня может облегчить симптомы диабета второго типа. В частности, выполнение упражнений в это время суток эффективнее снижало уровень глюкозы в крови.

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    Елена Апазиди
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