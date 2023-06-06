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15:54, 6 июня 2023Среда обитания

Оценены последствия подрыва Каховской ГЭС для экологии

Эколог Дударева назвала подрыв Каховской ГЭС катастрофой для экологии
СюжетДиверсии в России

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Подрыв Каховской ГЭС является катастрофой, наносящей серьезный урон экологии и сельскому хозяйству. Последствия данного события оценила председатель Комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева, пишут «Известия».

Специалист назвала последствия в случае полного разрушения плотины непредсказуемыми. «Пока мы не знаем, какие склады и предприятия есть в береговой зоне, какая химия может быть на пути у воды. Если там нефтехранилища, то поток смоет их и станет переносчиком опасных загрязняющих веществ», — рассказала эколог.

Дударева добавила, что кроме разрушения жилой инфраструктуры вода размывает землю. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на сельское хозяйство — например, гибнут посадки, находящиеся в вегетативном периоде. «Если был смыт плодородный слой почвы, то эта история не на один сезон, а на несколько лет. Вода нанесет сорняков, загрязняющих веществ», — убеждена специалист. Эксперт также указала на то, что в результате инцидента с подрывом ГЭС пострадали и животные — их пастбища затопило, а корма оказались испорчены водой.

По мнению эксперта, восстановление сельскохозяйственной отрасли займет годы, а оценить масштаб общего ущерба экологии будет возможно только после прихода ситуации в норму. Дударева подчеркнула, что российские экологи готовы оценить степень нанесенного окружающей среде урона на месте событий.

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Наконец, Дударева оценила запас воды в Северо-Крымском канале как «хороший», и выразила надежду на то, что он не обмелеет. Водные запасы всего Крыма она сочла «устойчивыми».

О разрушении Каховской ГЭС стало известно во вторник утром, 6 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее на ГЭС диверсией со стороны Украины с целью лишить Крым воды.

Ранее директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский допустил, что после удара по Каховской ГЭС существует риск возникновения экологических проблем локального характера на затопленных территориях. При этом специалист убежден, что случившееся не приведет к серьезным климатическим проблемам.

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    Полина Кислицына
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