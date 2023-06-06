Стало известно о повреждениях на плотине Каховской ГЭС до сообщений об атаке

NYT: плотина Каховской ГЭС была повреждена за неделю до сообщений о ее подрыве

Западные журналисты опубликовали фотографии плотины гидроэлектростанции Каховской (ГЭС), сделанные неделю назад. На них видно, как один из шлюзов пропускает воду. Журналисты сделали выводы, что плотина могла быть повреждена до сообщений о ее подрыве.

Журналист-расследователь The New Yourk Times Кристиан Триберт разместил в Twitter снимки со спутника плотины Каховской ГЭС от 28 мая, на которых видно, что участок шлюза плотины пропускал воду уже тогда, а на снимке от 5 июня зафиксировано, что поток выходящей воды усилился.

По словам Триберта, эти кадры могут свидетельствовать о том, что плотина была повреждена как минимум за неделю до сообщений о ее подрыве. Об этом же заявили журналисты Washington Post (WP) и Financial Times (FT) Эван Хилл и Кристофер Миллер.

Ранее сообщалось, что Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица заявляют, что станция не подлежит восстановлению.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал большие проблемы с питьевой водой в Днепропетровской области из-за ЧП. Организация ООН уже начала поставлять воду эвакуированным для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.