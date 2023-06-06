Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:12, 6 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о повреждениях на плотине Каховской ГЭС до сообщений об атаке

NYT: плотина Каховской ГЭС была повреждена за неделю до сообщений о ее подрыве

Фот: Reuters

Западные журналисты опубликовали фотографии плотины гидроэлектростанции Каховской (ГЭС), сделанные неделю назад. На них видно, как один из шлюзов пропускает воду. Журналисты сделали выводы, что плотина могла быть повреждена до сообщений о ее подрыве.

Журналист-расследователь The New Yourk Times Кристиан Триберт разместил в Twitter снимки со спутника плотины Каховской ГЭС от 28 мая, на которых видно, что участок шлюза плотины пропускал воду уже тогда, а на снимке от 5 июня зафиксировано, что поток выходящей воды усилился.

По словам Триберта, эти кадры могут свидетельствовать о том, что плотина была повреждена как минимум за неделю до сообщений о ее подрыве. Об этом же заявили журналисты Washington Post (WP) и Financial Times (FT) Эван Хилл и Кристофер Миллер.

Ранее сообщалось, что Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица заявляют, что станция не подлежит восстановлению.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал большие проблемы с питьевой водой в Днепропетровской области из-за ЧП. Организация ООН уже начала поставлять воду эвакуированным для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости
    В Белом доме сообщили о погибших при разрушении Каховской ГЭС
    Российская теннисистка оценила отказ украинок от рукопожатий
    США отказались комментировать возможность размещения ядерных зарядов на F-16
    Названы необычные способы избавиться от беспокойства перед сексом
    Зеленский опроверг интерес Запада по поводу применения в России своего оружия
    Вассерман прокомментировал массовое отравление сидром цитатой Пушкина
    Киев отозвал запрос на выступление Зеленского на заседании Совбеза ООН
    Президент Польши назвал вступление Украины и Молдавии в ЕС своей целью
    Минздрав подсчитал число пострадавших от отравления сидром в России
    Стало известно о повреждениях на плотине Каховской ГЭС до сообщений об атаке
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.