Описан пессимистичный сценарий разрушения плотины Каховской ГЭС

Гидролог Болгов: разрушение плотины Каховской ГЭС может привести к огромному ущербу

Разрушение плотины Каховской ГЭС способно привести к «катастрофическим последствиям» для обоих берегов Днепра. Пессимистичный вариант развития событий описал гидролог, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов, сообщает в Telegram-канале «Москва 24».

По мнению специалиста, сейчас необходимо любыми способами не допустить разрушения земляной плотины. В противном случае, добавил он, произойдет затопление нижнего течения Днепра, что приведет к серьезному ущербу и тяжелым последствиям для местных жителей.

«Если пойдет размыв или будет оказано какое-то другое воздействие на земляную плотину и она в ближайшие часы разрушится, то затопление нижнего течения Днепра пойдет по самому тяжелому сценарию — с огромными ущербами. У кого большая плотность застройки, там и будет больший ущерб, где больше населения», — убежден Болгов.

О разрушении Каховской ГЭС стало известно во вторник утром, 6 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее на ГЭС диверсией со стороны Украины с целью лишить Крым воды.

Несмотря на пессимистичный сценарий, описанный гидрологом Болговым, глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко подчеркнул, что сотрудники МЧС и власти контролируют уровень воды в реке, а угрозы для жизни населения нет. Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что повреждение плотины Каховской ГЭС никак не скажется на водоснабжении города, так как населенный пункт пользуется собственным водохранилищем, где запасы находятся на максимуме.