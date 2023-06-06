Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:58, 6 июня 2023Среда обитания

Описан пессимистичный сценарий разрушения плотины Каховской ГЭС

Гидролог Болгов: разрушение плотины Каховской ГЭС может привести к огромному ущербу

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Разрушение плотины Каховской ГЭС способно привести к «катастрофическим последствиям» для обоих берегов Днепра. Пессимистичный вариант развития событий описал гидролог, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов, сообщает в Telegram-канале «Москва 24».

По мнению специалиста, сейчас необходимо любыми способами не допустить разрушения земляной плотины. В противном случае, добавил он, произойдет затопление нижнего течения Днепра, что приведет к серьезному ущербу и тяжелым последствиям для местных жителей.

«Если пойдет размыв или будет оказано какое-то другое воздействие на земляную плотину и она в ближайшие часы разрушится, то затопление нижнего течения Днепра пойдет по самому тяжелому сценарию — с огромными ущербами. У кого большая плотность застройки, там и будет больший ущерб, где больше населения», — убежден Болгов.

О разрушении Каховской ГЭС стало известно во вторник утром, 6 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее на ГЭС диверсией со стороны Украины с целью лишить Крым воды.

Несмотря на пессимистичный сценарий, описанный гидрологом Болговым, глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко подчеркнул, что сотрудники МЧС и власти контролируют уровень воды в реке, а угрозы для жизни населения нет. Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что повреждение плотины Каховской ГЭС никак не скажется на водоснабжении города, так как населенный пункт пользуется собственным водохранилищем, где запасы находятся на максимуме.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости
    Плотина Каховской ГЭС разрушается после обстрелов со стороны Украины. Какие последствия грозят местным жителям?
    В СПЧ раскритиковали идею СМС-оповещения россиян о призыве в армию
    Захарова заявила о бездействии ООН в связи с угрозами подрыва Каховской ГЭС
    Глава Белгородской области заявил об эвакуации почти 60 тысяч человек
    Россиянина признали виновным в госизмене за намерение воевать на стороне Украины
    У россиян появится быстрый способ добраться до Абхазии
    Назван повлиявший на разрушение Каховской ГЭС негативный фактор
    Женская драка в маршрутке попала на видео
    Пропавшая собака пять недель выживала в горах в одиночестве и вернулась домой
    Описан пессимистичный сценарий разрушения плотины Каховской ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.