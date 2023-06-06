В Госдуме захотели потребовать компенсацию за взрыв на Каховской ГЭС

Депутат Госдумы Чепа: надо требовать компенсацию с Запада за разрушение Каховской ГЭС

России придется восстанавливать частично разрушенную Каховскую ГЭС, а также другую инфраструктуру, пострадавшую в ходе боевых действий. Необходимо потребовать компенсацию за проведение этих работ со стран Запада, поставлявших Украине оружие. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Нам придется восстанавливать и ГЭС, и другую инфраструктуру. Нашим следственным органам необходимо будет установить, с помощью чего именно был произведен взрыв: с помощью РСЗО "Ольха" или западного оружия? В последнем случае нужно потребовать компенсацию с Запада на восстановление инфраструктуры», — уверен Чепа.

Он заметил, что уже не так важно, согласятся ли западные страны компенсировать затраты на восстановление. Россия в любом случае должна выдвинуть данное требование.

«Требовать надо в любом случае. Причем, требовать жестко. Следует вспомнить, как [бывший глава СССР Никита] Хрущев стучал каблуком по трибуне ООН. Надо стучать», — подчеркнул политик.

О частичном разрушении Каховской ГЭС стало известно утром 6 июня. По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, ночные удары привели к разрушению задвижек. Из-за этого вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Он назвал случившееся терактом.

Градоначальник добавил, что в результате случившегося около 300 домов в Корсунке и Днепрянах ниже Новой Каховки оказались в зоне возможного подтопления после прорыва. Местные власти также призвали жителей готовиться к эвакуации.