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13:00, 6 июня 2023Культура

Никиту Михалкова выписали из больницы

Никиту Михалкова выписали из больницы после плановой проверки

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков выписался из больницы после плановой проверки. Об этом сообщила его супруга Татьяна Михалкова, передает ТАСС.

Жена кинематографиста подчеркнула, что Михалков уже приступил к работе.

2 июня в СМИ появилась информация о госпитализации режиссера. Сообщалось, что он поступил в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца одной из столичных клиник с жалобами на перебои в работе сердца и одышку.

Позже супруга кинематографиста Татьяна Михалкова заявила, что режиссер проходит плановое обследование.

5 июня стало известно, что народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали. Позже дочь актрисы Ольга Шукшина объяснила госпитализацию матери плановым обследованием.

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    Анастасия Астахова
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