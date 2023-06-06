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08:00, 6 июня 2023Интернет и СМИ

«Русские хакеры» украли интимные фото голливудских знаменитостей

В даркнете выставили на продажу базы данных клиник с интимными фото знаменитостей

Фото: freestocks / Unsplash

В даркнете выставили на продажу базы данных клиник пластической хирургии с интимными фотографиями голливудских знаменитостей. Как стало известно «Ленте.ру», предложение об их приобретении было опубликовано на одном из киберпреступных форумов, который на Западе традиционно ассоциируется с «русскими хакерами».

«Данные — фото клиентов (нюдсы), в некоторых случаях совсем трэш, сканы доков, почтовые переписки, в которых есть почта клиента и так далее. Клиенты разные — от простых адвокатов до моделей», — говорится в сообщении на форме. Помимо этого, в архивы входят данные банковских карт посетителей клиники, а также «непристойные видео доктора и его брата».

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Утверждается, что хакерам удалось украсть фото и нескольких голливудских знаменитостей, среди которых, по словам автора, преобладают «актрисы второго-третьего плана». В число известных клиентов клиник, чьи интимные фото попали в базу, автор темы включил блогершу Микаэлу Лонг, телеведущую Морган Осман, модель Клаудиу Фиджал, актрис Кэрри Минтер и Ольгу Лежневу, снявшуюся в эпизодической роли в фильме «О чем говорят мужчины» и нескольких российских и украинских сериалах.

Уточняется, что речь идет о двух клиниках — одна из них базируется в Лас-Вегасе, другая — в окрестностях Голливуда. Точные их названия не приводится. Всего в двух базах около 20 тысяч клиентов, которые проходили очную или видеоконсультацию. Начальная стоимость двух лотов — 300 тысяч долларов.

Ранее хакер из России Михаил Матвеев, объявленный в розыск Министерством юстиции США, рассказал о своих доходах. Он опроверг информацию о том, что заработал от 200 миллионов долларов до 400 миллионов долларов в виде выкупов от компаний, зараженных программами-вымогателями.

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    Вениамин Лыков
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