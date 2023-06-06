Евросоюз осудил Россию из-за Каховской ГЭС

Евросоюз осудил «атаку России» на Каховскую ГЭС и предложил Украине помощь

Атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины сегодня достигли беспрецедентного уровня в связи с разрушением плотины Каховской ГЭС, Евросоюз самым решительным образом осуждает это нападение. Об этом заявил представитель руководителя внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля и комиссар по кризисному регулированию Янез Ленарчич. Публикация доступна на официальном сайте ЕС.

По его словам, наводнение ниже по течению ставит под угрозу жизни сотен тысяч мирных жителей примерно в 80 населенных пунктах, включая город Херсон. «Это представляет собой новое измерение российских зверств и может являться нарушением международного права, особенно международного гуманитарного права», — сказано в публикации.

Ленарчич отметил, что ЕС остается на связи с украинскими властями и готов обеспечить немедленную помощь. «Украина может запросить помощь в рамках Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM). Мы готовы удовлетворить любые неотложные потребности, включая продукты питания и питьевую воду», — заявил он.