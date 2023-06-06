МАГАТЭ прокомментировало частичное разрушение Каховской ГЭС

В МАГАТЭ не видят прямых рисков для Запорожской АЭС из-за разрушения Каховской ГЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не видит прямых рисков для безопасности Запорожской АЭС из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Так организация в своем Twitter прокомментировала разрушение задвижек и неконтролируемый сброс воды с ГЭС.

«МАГАТЭ осведомлено о сообщениях насчет повреждения каховской плотины. Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС пристально следят за ситуацией, прямых рисков для ядерной безопасности станции нет», — сказано в публикации.

Ранее власти Новой Каховки подтвердили, что удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек. По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, украинские войска нанесли удары по объекту в ночь с 5 на 6 июня. Они разрушили задвижки. «В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению», — добавил политик.

Около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки, оказались в зоне возможного подтопления после прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). По словам мэра, власти сейчас осуществляют все мероприятия на случай временной эвакуации людей. Леонтьев уточнил, что разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Подъем воды в городе — от 2,5 до 4 метров.