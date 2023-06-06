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13:34, 6 июня 2023Бывший СССР

Власти Новой Каховки заявили о невозможности ремонта Каховской ГЭС

Глава Новой Каховки Леонтьев: ремонт Каховской ГЭС в настоящее время невозможен

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Ремонт Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в настоящее время невозможен. Об этом заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, передает РИА Новости

По его словам, станцию придется отстраивать заново «после нашей победы». «Очевидно, что ремонт ГЭС сейчас невозможен», — сказал Леонтьев.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что инцидент с Каховской ГЭС произошел в результате преднамеренной диверсии украинской стороны.

Гидроэлектростанция получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

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    Алевтина Запольская
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