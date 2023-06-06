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18:00, 6 июня 2023Мир

Россия решила созвать Совбез ООН по ситуации на Каховской ГЭС

Постпред РФ при ООН Небензя: Россия созовет Совбез ООН по ситуации на Каховской ГЭС
СюжетЗаседание Совбеза РФ

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Россия решила созвать Совет Безопасности ООН по ситуации с прорывом дамбы на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя, его цитирует ТАСС.

«Мы запросили заседание Совбеза ООН. Срочно, но не могу сказать точное время», — заявил он.

Дипломат также прокомментировал слова о причастности России к удару по гидроэлектростанции. «Что с психическим здоровьем у тех, кто это предложил? Могли мы провести диверсию на этой станции и дамбе, когда затопление пошло на территории под российским контролем?» — сказал постпред.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о бездействии ООН. Она напомнила генеральному секретарю организации о письме Небензи об угрозах подрыва ГЭС, которое было оставлено без должной реакции.

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    Семен Александров
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