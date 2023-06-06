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14:10, 6 июня 2023Мир

Захарова заявила о бездействии ООН в связи с угрозами подрыва Каховской ГЭС

Захарова напомнила ООН об отсутствии мер в связи с угрозами подрыва Каховской ГЭС

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила генеральному секретарю ООН о письме постпреда России при организации Василия Небензи об угрозах подрыва Каховской ГЭС, которое было оставлено без должной реакции. О бездействии организации она заявила в Telegram-канале.

«21 октября 2022 года постпред России при ООН Василий Небензя направил генеральному секретарю ООН письмо о планах киевского режима по разрушению Каховской ГЭС. Вопрос к генсекретарю ООН: что было сделано?» — написала дипломат.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что обстрел объекта производился в ночь с 5 на 6 июня, около 02:00. Он назвал произошедшее серьезнейшим терактом, детали которого будут изучены подробно.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность последствиями ударов по Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что это «возмутительный инцидент, который еще раз демонстрирует жестокость украинского конфликта».

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    Виктория Кондратьева
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