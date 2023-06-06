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08:23, 6 июня 2023Россия

Число отравившихся сидром в Ульяновской области превысило 50 человек

Число пострадавших из-за отравления сидром в Ульяновской области выросло до 51 человека

Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Число пострадавших из-за отравления суррогатным алкоголем «Мистер Сидр» в Ульяновской области выросло до 51 человека. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Минздрава региона Олеся Колотик-Каменева, передает ТАСС.

Она отметила, что число летальных исходов не превышалось. Речь идет о 16 случаях, пояснила и.о. главы ульяновского Минздрава.

Колотик-Каменева также указала, что пострадавшие в основном находятся в средне-тяжелом состоянии. Она добавила, что у ряда пациентов врачи фиксируют положительную динамику.

5 июня стало известно, что несколько десятков человек отравились сидром в Приволжском федеральном округе. По факту случившегося были возбуждены уголовные дела.

Причиной мог послужить алкогольный напиток «Мистер Сидр», изготовленный в Самарской области и приобретенный пострадавшими в сети магазинов «Территория пива». В рамках расследования уголовного дела задержали предпринимателя.

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    Анна Щербакова
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