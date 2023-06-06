Блогерша помыла юноше голову впервые за шесть лет и удивила фанатов результатом

Блогерша Алесса очистила немытые шесть лет волосы партнера содой и уксусом

Блогерша Алесса (фамилия неизвестна) помыла голову юноше впервые за шесть лет подручными средствами и удивила фанатов результатом. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Сначала инфлюэнсерша с никнеймом alessandrasophiaa продемонстрировала прическу избранника до процедуры. На размещенных кадрах видно, что волосы мужчины заплетены в дреды (прическа из спутанных прядей — прим. «Ленты.ру»). Затем юзерша стала очищать локоны партнера с помощью пищевой соды, лимонного сока и уксуса, демонстрируя потемневшую от грязных прядей воду.

В следующем ролике блогерша повторила манипуляцию, используя шампунь и кондиционер, чтобы окончательно очистить дреды молодого человека. «Это полноценный детокс, его делают не так часто. Обычно достаточно только уходовых моющих средств», — пояснила Алесса, показывая на камеру волосы, которые стали более светлыми после мытья.

Видео стало вирусным и набрало более 6,8 миллиона просмотров. Пользователи сети оценили работу девушки в комментариях под постом. «Его дреды теперь безупречны», «Выглядит удовлетворительно», «Теперь значительно лучше», — заявили они.

В мае российская актриса Юлия Пересильд показала фанатам процесс мытья волос в космосе. Звезда опубликовала видео, на котором наносит на кожу головы специальный шампунь для космонавтов, а после втирает его в мокрые волосы с помощью салфетки.