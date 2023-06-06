Сексолог объяснила причину одиночества современных тридцатилетних женщин

Сексолог Трейси Кокс посоветовала женщинам ценить в мужчине доброту, а не уровень дохода

Британский сексолог Трейси Кокс объяснила причины, по которым красивые и успешные женщины остаются одинокими. Ее мнение приводит Daily Mail.

По словам Кокс, главная причина одиночества современных тридцатилетних женщин — это небольшой выбор мужчин для создания семьи. Сексолог объяснила, что, пока девушка училась в университете и строила карьеру, подходящих женихов разобрали менее амбициозные конкурентки. Если у женщины еще и высокие требования к партнеру, то шанс найти любимого человека становится еще меньше.

Чтобы выйти замуж, Трейси Кокс посоветовала девушкам снизить ожидания и присмотреться к мужчинам без диплома и высшего образования. «Немного измените список своих требований, не нужно быть таким категоричными. Начните больше ценить в мужчине доброту, щедрость и чувство юмора, а не уровень дохода», — дала совет сексолог.

Кокс также подчеркнула, что одиночество не является признаком плохого характера или непривлекательной внешности. По ее мнению, умные женщины могут раздражать многих мужчин и отпугивать их.

Ранее Трэйси Кокс перечислила характерные симптомы серьезных проблем в браке. По ее мнению, о кризисе в отношениях среди прочего могут свидетельствовать нежелание целоваться в губы и отсутствие секса.