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19:48, 6 июня 2023Забота о себе

Россиянам перечислили исключающие вождение машины лекарства

Врач Шуппо: после употребления анестетиков и антидепрессантов не стоит садиться за руль

Фото: Roberto Sorin / Unsplash

После употребления некоторых лекарственных средств не стоит садиться за руль, рассказала врач Ольга Шуппо. Исключающие вождение машины лекарства она перечислила в беседе с «Известиями».

По ее словам, вызывать ощущения, схожие с алкогольным опьянением, могут все нейроактивные лекарства — антиконвульсанты, анестетики и психотропные препараты. «Определенной нейротоксичностью также могут обладать и антибиотики, глюкокортикостероиды, противовирусные средства, статины, антипсихотики, антиконвульсанты, анестетики и антидепрессанты», — объяснила Шуппо.

Снижение когнитивных способностей, по ее словам, вызывают бромиды, антиконвульсанты могут стать причиной суицидальных мыслей, а вальпроаты снижают качество оперативной памяти человека. «В первую очередь это обусловлено способностью данных групп препаратов проникать через гематоэнцефалический барьер и накапливаться в центральной нервной системе», — заключила врач.

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Ранее врач-терапевт Павел Раменский рассказал, в каком возрасте может быть опасно водить машину. По словам Раменского, после 65 лет вождение может стать опасным из-за потери способности концентрироваться, накопившейся усталости, замедленных реакций и скачков давления.

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    Александра Лисица
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