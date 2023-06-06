Зеленский опубликовал фото заседания СНБО с Залужным

Президент Украины Зеленский опубликовал фото заседания СНБО с главкомом ВСУ Залужным

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию с заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором присутствует главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, который ранее предположительно получил тяжелое ранение. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский созвал СНБО созвал для обсуждения последствий прорыва Каховской ГЭС. Он также попытался найти виновных в произошедшем.

Затем, по итогам заседания, Министерство иностранных дел (МИД) Украины призвало срочно созвать Совет Безопасности ООН из-за прорыва дамбы.