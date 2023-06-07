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09:50, 7 июня 2023Экономика

Российским автоконцернам начнут поставлять отечественные ABS

Замглавы Минпромторга: с 1 июля начнутся серийные поставки российских ABS автоконцернам

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

В Костроме запустили первое в России производство антиблокировочных тормозных систем ABS. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак, пишет РИА Новости.

С 1 июля начнутся серийные поставки отечественных ABS российским автоконцернам. Точные сроки запуска производства Шпак не назвал.

Замглавы ведомства добавил, что Россия планирует повышать локализацию комплектующих в автомобильной промышленности. По его словам, в стране уже импортозамещены электронные блоки управления, жгутовая продукция и частично датчики для автопрома.

Российский авторынок столкнулся с дефицитом ряда комплектующих после начала боевых действий на Украине, за чем последовал отказ некоторых зарубежных производителей от поставок в Россию. Особенно остро сейчас производители ощущают нехватку блоков управления, коробок передач, ABS и подушек безопасности. Перебои с поставками испытывают даже дилеры брендов, которые официально не заявляли об уходе из России, например Hyundai.

Союз автосервисов и ассоциации «Российские автомобильные дилеры» предупредил, что без продления сертификатов соответствия на импортные запчасти, ввозимые в Россию по параллельному импорту, поставки деталей в страну могут остановиться уже с 1 сентября.

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    Мария Грушко
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