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20:06, 7 июня 2023Наука и техника

Свекольный сок сократил риск сердечных приступов у больных стенокардией

Свекольный сок вдвое сократил риск повторной установки стента у пациентов со стенокардией

Фото: Rasa Kasparaviciene / Unsplash

Ученые из Национального института исследований в области здравоохранения Великобритании и Британского фонда сердца (BHF) обнаружили, что ежедневное употребление свекольного сока после установки стента сократило вероятность сердечного приступа у пациентов со стенокардией. Результаты исследования были представлены на конференции Британского сердечно-сосудистого общества, об этом сообщает Medical Xpress.

В ходе экспериментов 300 пациентов со стенокардией, которым установили стент, ежедневно принимали свекольный сок в течение шести месяцев. По окончанию времени испытания у участников измерили ширину кровеносных сосудов. У испытуемых, употреблявших сок, сосуды сузились примерно вдвое сильнее, чем у группы плацебо. В результате больным не требовалось проводить повторную процедуру стентирования. Причем никаких побочных явлений, кроме окрашивания мочи в розовый цвет, не было зафиксировано.

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Обычно у 16 процентов пациентов со стенокардией в течение двух лет после установки стента наблюдаются серьезные проблемы с сердцем или кровообращением, включая сердечный приступ или необходимость в новой процедуре. Однако у группы ежедневного употребления свекольного сока этот показатель снизился до 7,5 процента, то есть практически вдвое.

Авторы считают, что подобный эффект достигается за счет высокого содержания неорганических нитратов в свекольном соке. Неорганический нитрат — вещество, которое естественным образом преобразуется бактериями, обитающими во рту, в нитрит, который затем превращается в сигнальную молекулу оксид азота (NO) благодаря определенным ферментам. Считается, что NO благотворно воздействует на кровеносные сосуды пациентов.

В будущем команда планирует провести более масштабное исследование. Если данные подтвердятся, то свекольный сок можно будет использовать в качестве лечения после имплантации стента, обусловленного стенокардией или сердечным приступом.

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    Елена Апазиди
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