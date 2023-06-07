Стало известно о подтоплении на подконтрольной Киеву части Херсонской области

Госслужба по ЧС Украины: 20 населенных пунктов на правом берегу Днепра подтоплены

Стало известно о подтоплении на подконтрольной Киеву части Херсонской области после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Соответствующее сообщение опубликовала в Telegram Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным украинского ведомства, на правом берегу реки Днепр подтоплены 20 населенных пунктов — пострадали почти две тысячи домов. По состоянию на 11:30 (время совпадает с московским) 7 июня, эвакуированы более полутора тысяч человек.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.

Эксперт РАН, океанолог, гидрофизик Сергей Станичный предрек, что из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может случиться экологическая катастрофа, всей экосистеме поймы Днепра будет нанесен большой ущерб.