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13:20, 7 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о подтоплении на подконтрольной Киеву части Херсонской области

Госслужба по ЧС Украины: 20 населенных пунктов на правом берегу Днепра подтоплены
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Libkos / AP

Стало известно о подтоплении на подконтрольной Киеву части Херсонской области после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Соответствующее сообщение опубликовала в Telegram Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным украинского ведомства, на правом берегу реки Днепр подтоплены 20 населенных пунктов — пострадали почти две тысячи домов. По состоянию на 11:30 (время совпадает с московским) 7 июня, эвакуированы более полутора тысяч человек.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.

Эксперт РАН, океанолог, гидрофизик Сергей Станичный предрек, что из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может случиться экологическая катастрофа, всей экосистеме поймы Днепра будет нанесен большой ущерб.

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    Варвара Кошечкина
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