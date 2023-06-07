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04:02, 7 июня 2023Ценности

Девушка раскрыла простой способ скрыть очертания промежности в облегающей одежде

Блогерша Эймс использовала поролон, чтобы скрыть очертания промежности в облегающей одежде

Фото: Unsplash

Блогерша Бейли Эймс раскрыла простой способ скрыть очертания промежности в облегающей одежде. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 56 тысячи подписчиков.

Сначала на размещенных кадрах юзерша с никнеймом baileyamess предстала в футболке и спортивных велосипедках до колена, сквозь которые проступала упомянутая часть тела. По ее словам, из-за переднего шва на предмете гардероба появляется эффект «верблюжьей лапки» (англ. сameltoe), который подразумевает выступающие из-за обтягивающих вещей части половых органов.

Затем девушка воспользовалась поролоновой чашкой от бюстгальтера, отрезала небольшой треугольник и поместила его в карман трусов, который находится в области ластовицы (кусок натуральной ткани, который препятствует контакту кожи с синтетическими материалами — прим. «Ленты.ру»).

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Ролик стал вирусным, набрав более 295 тысяч просмотров. Подписчики оценили рекомендацию пользовательницы сети в комментариях под постом. «Это гениально», «Мне уже столько лет, а я только узнала о таком методе», «Я думаю, что этот совет не очень действенный», — написали они.

В апреле россиянкам раскрыли опасность длительного ношения корсетов. Дизайнер, основательница бренда одежды 2MIMOR Эльмира Ильясова заявила, что модели из некачественных материалов пережимают кожу, вызывают сыпь, раздражение, а также аллергические реакции.

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    Екатерина Ештокина
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