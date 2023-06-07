В офисе Зеленского осудили Маска из-за нового шоу Карлсона

Советник главы ОП Украины Подоляк осудил Маска за новое шоу журналиста Карлсона

Советник главы офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк осудил владельца соцсети Twitter Илона Маска за новое шоу американского журналиста Такера Карлсона, в котором тот обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС. Соответствующий пост был опубликован в Twitter.

«Илон Маск: "Есть идея, давайте послушаем блог Такера Карлсона с теориями заговора о том, что Украина сама это сделала!". Это что, какая-то откровенная форма абсурда? Или это доказательство теории о том, что чем абсурднее ложь, тем легче ее продать?» — написал Подоляк.

Он также заявил, что ответственной за повреждение гидроэлектростанции является Россия.

Выпуск шоу, в котором Карлсон заявил о причастности Украины к подрыву Каховской ГЭС, был размещен в Twitter ранее 7 июня. «Любой честный человек придет к заключению о том, что скорее всего ее взорвали украинцы», — сказал в эфире передачи журналист.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Россия утверждает, что гидроэлектростанция была разрушена в результате обстрела со стороны украинской армии. Украинская сторона обвиняет в произошедшем Россию.