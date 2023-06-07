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12:44, 7 июня 2023Интернет и СМИ

В офисе Зеленского осудили Маска из-за нового шоу Карлсона

Советник главы ОП Украины Подоляк осудил Маска за новое шоу журналиста Карлсона

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Советник главы офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк осудил владельца соцсети Twitter Илона Маска за новое шоу американского журналиста Такера Карлсона, в котором тот обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС. Соответствующий пост был опубликован в Twitter.

«Илон Маск: "Есть идея, давайте послушаем блог Такера Карлсона с теориями заговора о том, что Украина сама это сделала!". Это что, какая-то откровенная форма абсурда? Или это доказательство теории о том, что чем абсурднее ложь, тем легче ее продать?» — написал Подоляк.

Он также заявил, что ответственной за повреждение гидроэлектростанции является Россия.

Выпуск шоу, в котором Карлсон заявил о причастности Украины к подрыву Каховской ГЭС, был размещен в Twitter ранее 7 июня. «Любой честный человек придет к заключению о том, что скорее всего ее взорвали украинцы», — сказал в эфире передачи журналист.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Россия утверждает, что гидроэлектростанция была разрушена в результате обстрела со стороны украинской армии. Украинская сторона обвиняет в произошедшем Россию.

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    Олег Давыдов
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