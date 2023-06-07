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13:40, 7 июня 2023Экономика

В город на Чукотке стали возить больше яиц после жалоб на их продажу по паспорту

Глава Чукотки Кузнецов: объемы поставок яиц в Билибино увеличили с 20 до 35 коробок

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В чукотский город Билибино стали возить больше куриных яиц, сообщил глава региона Владислав Кузнецов в Telegram.

Объемы поставок вырастут с 20 до 35 коробок в неделю. Эти объемы будут отгружаться в регулярном режиме, чтобы наличие социально значимого товара не зависело от погоды, подчеркнул губернатор. Также на местном складе организуют запас яиц в 300 коробок (108 тысяч штук) — такого количества должно хватить на два месяца.

В начале июня жители Билибино пожаловались на высокие цены на продукты и ограничения в отпуске яиц, которые можно купить в магазинах только по паспорту. В ответ Кузнецов пообещал, что с проблемой справится новая птицефабрика, и главная задача сейчас — ускорить начало ее работы. Также власти намерены справиться с проблемой недоступности продуктов с помощью увеличения субсидий, добавил он.

Куриные яйца — не единственный товар, с которым в последнее время возникли перебои в регионе. В марте АО «Чукотснаб» объявила о временной приостановке продажи бензина Аи-95. Причиной стал дефицит этой марки топлива, возникший из-за увеличившегося на 30 процентов потребления, объяснили в компании. Вскоре продажи возобновили, но с лимитом в 50 литров на заправку. Поставщик объяснил, что полноценно справиться с проблемой удастся только после возобновления навигации в начале июня.

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    Вячеслав Агапов
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