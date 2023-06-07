Тренер назвала упражнение для прокачки спины и ягодиц в домашних условиях

Тренер рекомендовала делать гиперэкстензию для прокачки спины и ягодиц в домашних условиях

Фитнес-тренер Анна Мотина назвала упражнение для прокачки спины и ягодиц в домашних условиях. Ее слова передает «Чемпионат».

Эксперт посоветовала делать гиперэкстензию. Она отметила, что это упражнение отлично укрепляет мышцы спины, ягодиц и бедер. Специалист подчеркнула, что не рекомендуется делать данное упражнение тем, у кого есть проблемы со спиной.

Мотина также описала правильную технику выполнения гиперэкстензии. Исходное положение — лежа на животе, руки согнуты в локтях на уровне плеч. Затем на выдохе необходимо оторвать корпус от пола и свести лопатки, при этом локти нужно немного отводить назад. Далее, задержавшись в верхней точке на несколько секунд, на вдохе вернуться в исходное положение.

Ранее тренер Влада Уварова назвала лучшие упражнения для прокачки ягодиц в домашних условиях. По словам специалиста, наиболее эффективными являются выпады на месте назад, болгарские приседания, подъемы на возвышение и румынская тяга на одной ноге.