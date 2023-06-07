Российского футболиста поймали с наркотиками
Российского футболиста Шамиля Гасанова поймали с наркотиками в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По информации источника, 6 июня спортсмен перебегал Боровское шоссе в неположенном месте, за что был остановлен сотрудниками ДПС. Правоохранители заметили, что Гасанов начал нервничать, и решили досмотреть его. В кармане футболиста был найден замотанный синей изолентой сверток, в котором, по словам мужчины, находился метадон.
Как сообщает Telegram-канал Mash, до этого спортсмен ходил в Мещерский парк за закладкой, но продавец его подставил. Экспертиза определила, что находящееся в свертке вещество — мефедрон. В отношении Гасанова было возбуждено уголовное дело по статье 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств») УК РФ. Футболист находится под подпиской о невыезде.
29-летний Гасанов в настоящее время является игроком узбекистанского «Сурхана». Ранее футболист выступал за «Анжи», махачкалинское «Динамо», «Енисей» и «Балтику».