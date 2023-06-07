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14:26, 7 июня 2023Спорт

Российского футболиста поймали с наркотиками

Российского футболиста Шамиля Гасанова поймали с наркотиками в Москве
Шамиль Гасанов. Архивное фото

Шамиль Гасанов. Архивное фото. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российского футболиста Шамиля Гасанова поймали с наркотиками в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, 6 июня спортсмен перебегал Боровское шоссе в неположенном месте, за что был остановлен сотрудниками ДПС. Правоохранители заметили, что Гасанов начал нервничать, и решили досмотреть его. В кармане футболиста был найден замотанный синей изолентой сверток, в котором, по словам мужчины, находился метадон.

Как сообщает Telegram-канал Mash, до этого спортсмен ходил в Мещерский парк за закладкой, но продавец его подставил. Экспертиза определила, что находящееся в свертке вещество — мефедрон. В отношении Гасанова было возбуждено уголовное дело по статье 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств») УК РФ. Футболист находится под подпиской о невыезде.

29-летний Гасанов в настоящее время является игроком узбекистанского «Сурхана». Ранее футболист выступал за «Анжи», махачкалинское «Динамо», «Енисей» и «Балтику».

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    Дарья Коршунова
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