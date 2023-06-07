Известный стилист назвал три необычных способа носить галстук

Стилист Александр Рогов назвал три необычных способа носить галстук

Стилист Александр Рогов назвал три необычных способа носить галстук, в том числе он предложил носить этот аксессуар вместо пояса. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Модный эксперт подчеркнул, что галстук — один из главных трендов сезона. Рогов порекомендовал носить актуальный аксессуар в классическом варианте — с рубашками и жакетами, а также описал порекомендовал альтернативные варианты. Например, аксессуар можно носить как ожерелье, пояс, платок на ручку сумки.

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