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04:32, 7 июня 2023Ценности

Известный стилист назвал три необычных способа носить галстук

Стилист Александр Рогов назвал три необычных способа носить галстук

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Стилист Александр Рогов назвал три необычных способа носить галстук, в том числе он предложил носить этот аксессуар вместо пояса. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Модный эксперт подчеркнул, что галстук — один из главных трендов сезона. Рогов порекомендовал носить актуальный аксессуар в классическом варианте — с рубашками и жакетами, а также описал порекомендовал альтернативные варианты. Например, аксессуар можно носить как ожерелье, пояс, платок на ручку сумки.

Ранее стилист Исмаил Сафиулов раскрыл способы выглядеть модно во время походов на шашлыки. По его словам, для отдыха на природе подойдут брюки-карго. Их можно сочетать с кедами и коротким кроп-топом, а также укороченным худи.

Также российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал самую устаревшую вещь в гардеробе россиян. По словам эксперта, бежевые тренчи были популярны шесть-семь лет назад. В настоящий момент они неактуальны, однако многие люди все еще продолжают их носить.

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    Екатерина Подвигина
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