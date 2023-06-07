Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:34, 7 июня 2023Забота о себе

Раскрыты общие привычки состоящих в счастливых браках пар

Сексолог Лори Минц: привычка уважать и слушать поможет супругам жить долго и счастливо

Фото: Esther Ann / Unsplash

Американский сексолог и психотерапевт Лори Минц утверждает, что обнаружила общие привычки, которые есть у всех супругов, состоящих в долгих и счастливых браках. Секрет крепкой семьи она раскрыла в беседе с изданием Well and Good.

По мнению Минц, чтобы жить долго и счастливо, партнерам следует сразу решать возникающие проблемы, поскольку подавленные негативные эмоции накапливаются и однажды «могут накрыть, как лавина». При этом психотерапевт предупредила, что конфликты в семейной жизни все равно будут происходить, но привычка уважать и слушать друг друга поможет преодолеть трудные периоды.

Вторая привычка счастливых пар, говорит Минц, — регулярно заниматься сексом. По ее словам, супругам следует прикладывать усилия, чтобы в отношениях всегда нашлось время для флирта и страсти. Кроме того, сексолог посоветовала не бояться экспериментировать. «Исследование показывает, что пары, которые вместе пробуют что-то новое, занимаются чем-то новым в итоге становятся ближе», — отметила Минц.

Материалы по теме:
Как спасти брак, подать на развод и пережить расставание: что делать и как жить дальше, если отношения рушатся?
Как спасти брак, подать на развод и пережить расставание:что делать и как жить дальше, если отношения рушатся?
4 октября 2022
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022

Специалистка также рассказала, что счастливые супруги постоянно оказывают друг другу знаки внимания: отправляют смс, забавные картинки, стараются приобнять и поцеловать. Важно не игнорировать эти сигналы, продолжила она, а отвечать на них взаимностью. Минц добавила, что люди могут ценить разные проявления чувств и нужно выражать любовь теми способами, которые нравятся конкретному человеку.

Ранее психолог раскрыла способы разжечь угасшую страсть в сексе. Она рекомендовала партнерам для начала начать общаться не только на бытовые и рутинные темы.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости
    Разведка Британии оценила угрозу для ЗАЭС от разрушения Каховской ГЭС
    ЕК запустила расследование против решившей изучить российское влияние Польши
    Два наркодилера пытались провезти в Россию 50 килограммов гашиша
    Женщина сорвала свадьбу бывшего мужа и назвала его невесту содержанкой
    Совфед одобрил закон о штрафах за выброшенных питомцев и укусы домашних животных
    Небо Нью-Йорка заволокло плотным дымом
    В ООН заявили об уничтожении надежды миллионов голодающих из-за Каховской ГЭС
    Приграничное российское село попало под минометный обстрел со стороны Украины
    В Днепропетровской области начался массовый мор рыбы
    Стартовали продажи новой версии Lada Granta
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.