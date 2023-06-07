Раскрыты общие привычки состоящих в счастливых браках пар

Сексолог Лори Минц: привычка уважать и слушать поможет супругам жить долго и счастливо

Американский сексолог и психотерапевт Лори Минц утверждает, что обнаружила общие привычки, которые есть у всех супругов, состоящих в долгих и счастливых браках. Секрет крепкой семьи она раскрыла в беседе с изданием Well and Good.

По мнению Минц, чтобы жить долго и счастливо, партнерам следует сразу решать возникающие проблемы, поскольку подавленные негативные эмоции накапливаются и однажды «могут накрыть, как лавина». При этом психотерапевт предупредила, что конфликты в семейной жизни все равно будут происходить, но привычка уважать и слушать друг друга поможет преодолеть трудные периоды.

Вторая привычка счастливых пар, говорит Минц, — регулярно заниматься сексом. По ее словам, супругам следует прикладывать усилия, чтобы в отношениях всегда нашлось время для флирта и страсти. Кроме того, сексолог посоветовала не бояться экспериментировать. «Исследование показывает, что пары, которые вместе пробуют что-то новое, занимаются чем-то новым в итоге становятся ближе», — отметила Минц.

Специалистка также рассказала, что счастливые супруги постоянно оказывают друг другу знаки внимания: отправляют смс, забавные картинки, стараются приобнять и поцеловать. Важно не игнорировать эти сигналы, продолжила она, а отвечать на них взаимностью. Минц добавила, что люди могут ценить разные проявления чувств и нужно выражать любовь теми способами, которые нравятся конкретному человеку.

Ранее психолог раскрыла способы разжечь угасшую страсть в сексе. Она рекомендовала партнерам для начала начать общаться не только на бытовые и рутинные темы.