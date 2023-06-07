Хайди Клум с дочерью снялись в откровенных образах

Модель Хайди Клум снялась в сетчатой кофте на голое тело для журнала Super

Немецкая модель Хайди Клум и ее дочь Лени снялись в откровенных образах для журнала Super. Соответствующие снимки публикует издание PageSix.

На одном из размещенных кадров манекенщица предстала в черной сетчатой кофте на голое тело, украшенной стразами. На опубликованном фото она частично продемонстрировала обнаженную грудь и живот. Кроме того, звезде сделали укладку с эффектом мокрых волос и нанесли макияж в нейтральных оттенках.

В свою очередь Лени снялась топлес, прикрывая зону декольте руками. Дочь знаменитости дополнила свой образ многочисленными украшениями бренда Jacob & Co, которые состояли из колье и браслетов.

В мае Хайди Клум обругали за совместную съемку с дочерью в нижнем белье. Родственницы продемонстрировали подтянутые тела в голубом и белом кружевных комплектах. При этом знаменитости оставили волосы распущенными и выбрали легкий макияж в нюдовых оттенках.