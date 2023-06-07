Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:43, 7 июня 2023Ценности

Хайди Клум с дочерью снялись в откровенных образах

Модель Хайди Клум снялась в сетчатой кофте на голое тело для журнала Super

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Немецкая модель Хайди Клум и ее дочь Лени снялись в откровенных образах для журнала Super. Соответствующие снимки публикует издание PageSix.

На одном из размещенных кадров манекенщица предстала в черной сетчатой кофте на голое тело, украшенной стразами. На опубликованном фото она частично продемонстрировала обнаженную грудь и живот. Кроме того, звезде сделали укладку с эффектом мокрых волос и нанесли макияж в нейтральных оттенках.

В свою очередь Лени снялась топлес, прикрывая зону декольте руками. Дочь знаменитости дополнила свой образ многочисленными украшениями бренда Jacob & Co, которые состояли из колье и браслетов.

В мае Хайди Клум обругали за совместную съемку с дочерью в нижнем белье. Родственницы продемонстрировали подтянутые тела в голубом и белом кружевных комплектах. При этом знаменитости оставили волосы распущенными и выбрали легкий макияж в нюдовых оттенках.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости
    Заповедный лес в Херсонской области загорелся из-за обстрела ВСУ
    Трое пьяных мужчин избили россиянина и изнасиловали его супругу
    Ценам на жилье в России предсказали снижение
    Москвичка показала на видео поездку на беспилотном такси
    Свекольный сок сократил риск сердечных приступов у больных стенокардией
    Психолог предупредила москвичей об эффекте отложенного лета
    Стала известна дата встречи Путина с африканской миссией по Украине
    Стало известно о переходе Месси в клуб из США
    В Греции соскучились по российским туристам
    Стало известно об участии ФБР в цензуре российских СМИ в американских соцсетях
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.