Сальдо заявил о навредившей самой себе разрушением Каховской ГЭС Украине

Сальдо заявил, что после прорыва Каховской ГЭС военная ситуация сложилась в пользу России

После частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) из-за действий украинских войск оперативно-тактическая ситуация сложилась в пользу российских сил. О вреде Украины самой себе заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«С точки зрения военной, оперативно-тактическая ситуация сейчас сложилась в пользу Вооруженных сил Российской Федерации. [Украинские войска] навредили сами себе», — считает он.

Сальдо отметил, что вся территория, расположенная ниже плотины и проходящая до Кинбурнской косы, все еще непреодолима. Кроме того, становится значительно проще простреливать ту территориальную часть, где останется дно Каховского водохранилища, по которому будет невозможно передвигаться, добавил врио главы региона.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Россия призвала мировое сообщество осудить Украину за частичное разрушение плотины гидроэлектростанции.