Россия призвала осудить Украину за разрушения на Каховской ГЭС

МИД РФ призвал мировое сообщество осудить Украину за разрушение плотины Каховской ГЭС

Москва призывает мировое сообщество осудить Украину за частичное разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

«Призываем мировое сообщество осудить преступные деяния украинских властей, носящие все более бесчеловечный характер и представляющие серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности», — подчеркнули российские дипломаты, отметив, что РФ инициирует рассмотрение данного инцидента в Совете Безопасности ООН.

В МИД добавили, что Москва осуждает действия Киева, в результате которых «тысячи человек нуждаются в эвакуации».

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий.

И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению.