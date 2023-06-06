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20:52, 6 июня 2023Мир

Россия призвала осудить Украину за разрушения на Каховской ГЭС

МИД РФ призвал мировое сообщество осудить Украину за разрушение плотины Каховской ГЭС
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Reuters

Москва призывает мировое сообщество осудить Украину за частичное разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

«Призываем мировое сообщество осудить преступные деяния украинских властей, носящие все более бесчеловечный характер и представляющие серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности», — подчеркнули российские дипломаты, отметив, что РФ инициирует рассмотрение данного инцидента в Совете Безопасности ООН.

В МИД добавили, что Москва осуждает действия Киева, в результате которых «тысячи человек нуждаются в эвакуации».

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий.

И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению.

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    Глеб Бажуткин
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