Россия призвала осудить Украину за разрушения на Каховской ГЭС
Москва призывает мировое сообщество осудить Украину за частичное разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
«Призываем мировое сообщество осудить преступные деяния украинских властей, носящие все более бесчеловечный характер и представляющие серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности», — подчеркнули российские дипломаты, отметив, что РФ инициирует рассмотрение данного инцидента в Совете Безопасности ООН.
В МИД добавили, что Москва осуждает действия Киева, в результате которых «тысячи человек нуждаются в эвакуации».
Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий.
И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению.