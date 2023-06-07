Стало известно о снижении уровня воды в Новой Каховке

Мэр Новой Каховки Леонтьев: уровень воды в городе снизился на метр

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что уровень воды в городе снизился на метр с вечера вторника, его слова передает ТАСС.

«У нас уровень воды поднимался выше 12 метров, и начиная со вчерашнего позднего вечера у нас вода упала на метр», — заявил мэр.

Ранее стало известно, что после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) десятки людей остаются заблокированными на дачах, в эвакуации нуждаются до сотни местных жителей.

Власти Херсонской области заявили, что после прорыв ГЭС в зоне риска подтопления оказались более 22 тысяч жителей.