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14:18, 7 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о снижении уровня воды в Новой Каховке

Мэр Новой Каховки Леонтьев: уровень воды в городе снизился на метр

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что уровень воды в городе снизился на метр с вечера вторника, его слова передает ТАСС.

«У нас уровень воды поднимался выше 12 метров, и начиная со вчерашнего позднего вечера у нас вода упала на метр», — заявил мэр.

Ранее стало известно, что после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) десятки людей остаются заблокированными на дачах, в эвакуации нуждаются до сотни местных жителей.

Власти Херсонской области заявили, что после прорыв ГЭС в зоне риска подтопления оказались более 22 тысяч жителей.

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    Алевтина Запольская
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