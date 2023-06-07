Разрушения Каховской ГЭС поставили под угрозу 22 тысячи человек

«Ведомости»: прорыв на Каховской ГЭС поставил под угрозу 22 тысячи человек в зоне разлива

Из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в зоне риска подтопления оказались свыше 22 тысяч жителей. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, пишут «Ведомости».

По словам редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, последствия от затопления гораздо тяжелее для левого берега Днепра. Он также указал на то, что нанесен большой ущерб зданиям и другому имуществу.

При этом самым пострадавшим населенным пунктом стала Новая Каховка. Как сообщил мэр города Владимир Леонтьев, разрушена часть линий электропередачи, некоторые районы обесточены.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил киевские власти в преднамеренной диверсии на Каховской ГЭС. По его мнению, одной из целей диверсии являлась попытка лишить Крым воды.