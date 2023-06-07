Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:11, 7 июня 2023Россия

Разрушения Каховской ГЭС поставили под угрозу 22 тысячи человек

«Ведомости»: прорыв на Каховской ГЭС поставил под угрозу 22 тысячи человек в зоне разлива
СюжетДиверсии в России

Фото: Alexey Konovalov / TASS / Reuters

Из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в зоне риска подтопления оказались свыше 22 тысяч жителей. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, пишут «Ведомости».

По словам редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, последствия от затопления гораздо тяжелее для левого берега Днепра. Он также указал на то, что нанесен большой ущерб зданиям и другому имуществу.

При этом самым пострадавшим населенным пунктом стала Новая Каховка. Как сообщил мэр города Владимир Леонтьев, разрушена часть линий электропередачи, некоторые районы обесточены.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил киевские власти в преднамеренной диверсии на Каховской ГЭС. По его мнению, одной из целей диверсии являлась попытка лишить Крым воды.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В Херсонской области заявили об ухудшении ситуации в Голой Пристани. Город вслед за Алешками начал уходить под воду
    В ЛНР рассказали о неудачных попытках ВСУ наступать в трех направлениях
    Россиянка избила беременную женщину на глазах у прохожих и попала на видео
    Россиянам назвали сроки начала купального сезона на курортах юга России
    Политолог заявил о возможной замене Байдена другим кандидатом от демократов
    В сети появились кадры посаженного в Крыму беспилотника
    Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась в купальнике
    Разрушения Каховской ГЭС поставили под угрозу 22 тысячи человек
    Сноуден объяснил свое решение остаться в России
    Контрнаступление украинской армии назвали прелюдией
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.