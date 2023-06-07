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11:20, 7 июня 2023Россия

Власти Новой Каховки сообщили о десятках заблокированных на своих дачах жителей

Глава Новокаховского округа: до 100 человек заблокированы на дачах после разрушения ГЭС

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Десятки человек остаются заблокированными на дачах после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС. Об этом сообщил глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев в эфире Первого канала. Его цитирует РИА Новости.

По словам главы округа, в эвакуации нуждаются до ста человек. Люди находятся на корсунских дачах, ведутся работы по их спасению, добавил он.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что разрушение плотины Каховской ГЭС затронуло от 22 до 40 тысяч человек.

В ночь на 6 июня украинские войска нанесли удар по Каховской ГЭС, обрушив плотину гидроэлектростанции. Это привело к сбросу воду из Каховского водохранилища и подтоплению ряда населенных пунктов по течению Днепра. После случившегося на территории Херсонской области ввели режим ЧС.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал разрушение Каховской ГЭС террористическим преступлением, совершенным властями Украины. В Кремле сообщили, что разрушение плотины будет иметь последствия для десятков тысяч жителей.

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    Алан Босиков
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