Белорусская теннисистка осудила Лукашенко за вмешательство в конфликт на Украине

Белорусская теннисистка Соболенко заявила, что не поддерживает главу страны Лукашенко

Белорусская теннисистка Арина Соболенко осудила президента страны Александра Лукашенко за вмешательство в конфликт на Украине. Ее слова приводит «Газета.ру».

«Я не поддерживаю [боевые действия], поэтому прямо сейчас я не поддерживаю Лукашенко», — заявила спортсменка. Соболенко напомнила, что она неоднократно говорила о том, что не хочет, чтобы ее страна принимала участие в конфликтах.

Также, по ее мнению, профессиональный спорт и политика не должны пересекаться. Спортсменка подчеркнула, что она «просто хочет быть теннисисткой», а не участвовать в политике.

Ранее Лукашенко пообещал разобраться с Соболенко из-за ее поражения румынке Соране Кырсте в четвертьфинале турнира WTA-1000 В Майами. «Проиграла шесть двойных ошибок в последней игре и мало попадала даже в корт. Я еще с ней буду разбираться по этому поводу», — заявил глава Белоруссии.