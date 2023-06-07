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10:47, 7 июня 2023Спорт

Российский хоккеист рассказал о заработке в США

Российский хоккеист «Колорадо» Михаил Мальцев рассказал, что ему хватает заработка в США

Фото: Jasen Vinlove / USA TODAY Sports / Reuters

Российский игрок системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев рассказал о заработке в США. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В Америке я пользовался деньгами, которые заработал там. Первые годы я жил с ребятами и тратил всего 800 долларов на жилье, а машины у меня не было. На все остальное у меня оставалась почти вся зарплата», — заявил спортсмен.

Мальцев отметил, что некоторым переехавшим в США спортсменам пришлось тратить средства, полученные за выступление в России. «[Выступавший за фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингс» Владимир] Ткачев мне рассказывал, что в прошлом году он брал деньги, которые заработал в СКА, потому что ему сказали жить где-то на берегу, на котором живут все игроки. Говорил, что всю зарплату оставил там», — сообщил он.

Ранее нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко рассказал о сложностях жизни в США. По словам игрока, он с женой в первое время допускали ошибки, касающиеся быта. «В какие-то моменты стоило не квартиру снимать, а в отеле пожить. В Америке очень сложно найти квартиру на месяц, в основном предложения по аренде от полугода», — заявил Марченко.

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    Дарья Коршунова
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