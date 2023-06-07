Названы способы избежать утренней неловкости после секса на одну ночь

Психолог Юлия Жукова призвала заранее обсуждать планы на утро после секса на одну ночь

Психолог-психотерапевт Юлия Жукова назвала способы избежать неловких ситуаций на утро после секса без обязательств. Рекомендации специалист дала в беседе с «Лентой.ру».

Соглашаясь на секс на одну ночь, необходимо помнить, что впечатление от интимной близости может испортить утренняя неловкость, говорит психолог. Чтобы ее избежать, следует заранее позаботиться о некоторых моментах. Жукова советует обсуждать с новым партнером ожидания от кратких отношений и ситуации, которые могут возникнуть утром. По ее словам, нелишним будет поинтересоваться у партнера планами. Это поможет, например, избежать ситуаций, когда один ждет, что другой останется на завтрак.

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Психолог призвала отнестись с уважением к партнеру и позаботиться о его чувствах. Чтобы не смазать впечатления о проведенной вместе ночи, необходимо помнить о гигиене, хороших манерах и словах благодарности.

Жукова отметила, что не стоит покидать партера сразу же после интимной близости. «Разговаривайте, наслаждайтесь общением, обсуждайте интересные темы. Это поможет избежать неловких молчаний», — говорит она.

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Если партнеры понимают, что утренняя неловкость доставит больше дискомфорта, чем удовольствия от секса, то можно отказаться от интима или перенести его на другое время, говорит психолог.

«В целом, чтобы избежать утренней неловкости после секса на одну ночь, необходимо быть уверенным в себе и ясно понимать, что вы хотите от этой связи. Не забывайте также про уважение к партнеру. Все эти подсказки помогут вам насладиться приятной ночью и избежать неприятных моментов утром», — заключила Жукова.

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