Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:13, 7 июня 2023Бывший СССР

Киев обратился в МУС из-за разрушения Каховской ГЭС

Генпрокурор Украины Костин обратился в МУС из-за частичного разрушения Каховской ГЭС
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин обратился в Международный уголовный суд (МУС) из-за частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил советник генпрокурора Максим Попов в эфире телеканала «Рада», передает РИА Новости.

«Генеральный прокурор обратился с соответствующим документом в офис прокурора Международного уголовного суда», — сообщил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил создать международную комиссию для расследования разрушения Каховской ГЭС. Турецкий глава отметил, что для решения проблемы можно также начать переговоры, аналогичные тем, которые проводились в рамках черноморской инициативы.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости
    Украинские диверсанты подорвали трубопровод с аммиаком в Харьковской области. Чем выброс химиката опасен для людей?
    Польша депортировала выдававшего себя за экс-сотрудника ФСБ россиянина
    Эрдоган позвонил Путину и обсудил взрыв на Каховской ГЭС
    Киев обратился в МУС из-за разрушения Каховской ГЭС
    В Blue Origin рассказали о доходах
    Политолог рассказала о готовности России к всеобъемлющему сотрудничеству с СНГ
    Захарова обвинила Польшу в планах уничтожить Россию
    Патрушев призвал сменить режим на Украине
    На Украине опровергли начало контрнаступления
    Летевший из Москвы самолет экстренно сел в Ташкенте из-за родов на борту
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.