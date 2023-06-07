Киев обратился в МУС из-за разрушения Каховской ГЭС

Генпрокурор Украины Костин обратился в МУС из-за частичного разрушения Каховской ГЭС

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин обратился в Международный уголовный суд (МУС) из-за частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил советник генпрокурора Максим Попов в эфире телеканала «Рада», передает РИА Новости.

«Генеральный прокурор обратился с соответствующим документом в офис прокурора Международного уголовного суда», — сообщил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил создать международную комиссию для расследования разрушения Каховской ГЭС. Турецкий глава отметил, что для решения проблемы можно также начать переговоры, аналогичные тем, которые проводились в рамках черноморской инициативы.