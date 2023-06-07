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14:00, 7 июня 2023Россия

Приграничное российское село попало под минометный обстрел со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков заявил о минометным обстреле села со стороны Украины

Фото: Татьяна Симоненкова / ТАСС

Село Грузское Борисовского района Белгородской области попало под минометный обстрел со стороны Украины. Об этом в среду, 7 июня, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Есть попадание снаряда на территорию сельхозпредприятия, повреждены кровля складского помещения и 11 тракторов. Подомовой обход территории продолжается», — написал он.

Ранее 7 июня глава Белгородской области заявил, что другой населенный пункт региона — село Графовка в Шебекинском округе — обстреляли снарядами реактивных систем залпового огня «Град».

Приграничный регион атакуют регулярно. По данным Гладкова, за сутки 6 июня Вооруженные силы Украины выпустили по Шебекинскому округу свыше 450 различных боеприпасов.

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    Евгения Куликова
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