Китай призвал не допустить ядерную катастрофу из-за разрушения Каховской ГЭС

Постпред КНР Цзюнь: Пекин призывает не допустить ядерную катастрофу на ЗАЭС

Пекин призывает не допустить ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). С соответствующим заявлением выступил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза организации, передает Russia Today.

Он отметил, что в водохранилище продолжает убывать. В дальнейшем, по словам постпреда КНР, может сложиться ситуация, когда продолжать прокачивать воду для АЭС будет невозможно. «Китай вновь указывает на то, что в случае ядерной катастрофы никто не сможет быть в безопасности», — сказал Чжан Цзюнь.

Ранее Чжан Цзюнь заявил, что Пекин озабочен разрушением Каховской ГЭС и призывает не допускать атак.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению.