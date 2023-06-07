«Факел» обыграл «Енисей» со счетом 1:0 в первом переходном матче за право выступать в РПЛ

«Факел» обыграл «Енисей» в первом переходном матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счетом 1:0. На 59-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Олега Ланина. Единственный мяч забил нападающий воронежцев Евгений Марков на 77-й минуте.

«Факел» занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В 30 матчах команда набрала 30 очков. «Енисей» занял четвертое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Команда провела 34 матча и заработала 54 очка. Ответная встреча пройдет 10 июня.

Также за выступление в РПЛ сразятся столичная «Родина» и «Пари Нижний Новгород». Их первая встреча пройдет в Москве в 18:00 по московскому времени.