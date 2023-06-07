Власти эвакуируют из почти затопленной Новой Пристани до 1,5 тысячи человек

Глава Новой Пристани заявил, что из города будут эвакуированы до 1,5 тысячи жителей

Из почти затопленной Голой Пристани в Херсонской области будут эвакуированы до 1,5 тысячи местных жителей. Об этом заявил глава городской администрации Геннадий Недялков, пишет ТАСС.

По его словам, на данный момент из-за прорыва плотины на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Голая Пристань затоплена почти на 80 процентов. В некоторых районах вода доходит до крыш жилых домов. «В основной части города примерно на полметра повысился уровень воды, перешла она через объездную дорогу, и начало уже подтапливать соседний населенный пункт Молодежное», — сказал Недялков.

Накануне глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что ситуация в Голой Пристани резко ухудшилась. По его словам, районы у поймы Днепра ушли под воду еще днем 6 июня, затем уровень затопления стал быстро расти. Алексеенко подчеркнул, что многие жители не верят в опасность ситуации, и их «приходится буквально уговаривать собрать вещи и документы».

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в ночь на 6 июня. После многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего началось затопление территорий.

В результате оказались затоплены не менее 15 населенных пунктов Херсонской области. На территории региона ввели режим ЧС. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне бедствия оказались до 40 тысяч человек.