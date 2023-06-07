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01:00, 7 июня 2023Мир

Россия заявила о стремлении США забыть обещания покончить с «Северными потоками»

Посольство РФ: США хотят предать забвению свои обещания покончить с «Северными потоками»

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Соединенные Штаты стремятся предать забвению скандальные обещания американских официальных лиц «положить конец» трубопроводам «Северный поток» и «Северный поток-2». Такое заявление сделал советник-посланник Андрей Леденев, его слова опубликованы в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне.

Он также указал на возведенные Западом препятствия по недопущению запуска на площадке Совета Безопасности ООН транспарентного международного расследования, к которому призывали Россия, Китай и Бразилия.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы (ВМС) США, для установки бомб использовали подлодки.

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    Марина Совина
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