Россия заявила о стремлении США забыть обещания покончить с «Северными потоками»

Посольство РФ: США хотят предать забвению свои обещания покончить с «Северными потоками»

Соединенные Штаты стремятся предать забвению скандальные обещания американских официальных лиц «положить конец» трубопроводам «Северный поток» и «Северный поток-2». Такое заявление сделал советник-посланник Андрей Леденев, его слова опубликованы в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне.

Он также указал на возведенные Западом препятствия по недопущению запуска на площадке Совета Безопасности ООН транспарентного международного расследования, к которому призывали Россия, Китай и Бразилия.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы (ВМС) США, для установки бомб использовали подлодки.

