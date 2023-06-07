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03:20, 7 июня 2023Россия

В Госдуме объяснили предложение оповещать россиян о повестках через СМС

Депутат Картаполов заявил, что СМС-оповещения о мобилизации не приравнены к повесткам

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

СМС-оповещения будут информировать подлежащих мобилизации граждан о получении повестки, но приравниваться к ней такие сообщения не будут. Это в эфире РБК объяснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«СМС — это не повестка, это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована», — сказал законотворец. Он добавил, что, вероятнее всего, в присылаемом на смартфон сообщении будет текст типа «Уважаемый Иван Иванович, для вас в реестре военнообязанных сформирована повестка, просьба ознакомиться с ней на Госуслугах».

Кроме того, парламентарий заверил, что к человеку, не получившему соответствующую СМС, не будут применяться предусмотренные законом санкции.

5 июня Министерство обороны России предложило внести поправки в положение о призыве граждан по мобилизации, в частности предлагается оповещать мобилизованных через СМС-рассылку. После этого член СПЧ Кирилл Кабанов указал, что сам формат СМС-оповещений является «ущербным», так как его применение перекладывает ответственность с ведомств на граждан. «Как людям по СМС отличить фейк от официального информирования? Правильно, никак. Похоже, МО решило пойти по пути наименьшего сопротивления в вопросе призыва и переложить ответственность на граждан», — прокомментировал правозащитник инициативу.

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    Марина Совина
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