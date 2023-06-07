В конгрессе США руководство страны упрекнули в «тупости» из-за поддержки Украины

Американская конгрессвумен Грин упрекнула Вашингтон в тупости из-за поддержки Киева

Поддержка Киева говорит о «тупости» Вашингтона. Об этом написала в своем Twitter-аккаунте член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

Грин заявила, что не будет голосовать за спонсирование Украины и станет биться против нее. «Политики в Вашингтоне бьют в барабаны войны и требуют от американцев платить за это. Вашингтон так туп, что позволяет себе подобные вещи», — написала она.

Ранее Марджори Тейлор Грин заявила, что законопроект об объявлении импичмента действующему президенту США Джо Байдену внесут на рассмотрение. Грин назвала Байдена прямой угрозой нацбезопасности США и обвинила его в в абсолютной неспособности защитить страну. По ее мнению, американский лидер нарушает конституционные обязанности по поддержанию охраны границ, и назвала Байдена прямой угрозой нацбезопасности США.

1 июня госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал мощный пакет поддержки НАТО Украине. По словам политика, он поможет продолжать приводить Украину к стандартам Североатлантического альянса и к совместимости с ним.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи. Он уточнил, что в него войдут дополнительные боеприпасы и системы противовоздушной обороны Avenger и Stinger, а также средства противотанковой борьбы.