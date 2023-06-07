Российский полковник рассказал о возможностях авиаракеты «Вихрь»

Полковник Суворов: авиаракета «Вихрь» способна уничтожить любой западный танк

Авиационная управляемая ракета «Вихрь» способна уничтожить любой танк западного производства. О возможностях российского оружия ТАСС рассказал эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов.

Специалист напомнил, что сверхзвуковая ракета имеет тандемную боевую часть, предназначенную для нейтрализации динамической защиты танка. «Предзаряд инициирует динамическую защиту, а затем на основную защиту действует основной заряд», — уточнил эксперт.

Специалист добавил, что «Leopard 2А6 поставят небольшое количество, а все остальное — около 200 штук Leopard 1, у которого защита даже слабее советского танка Т-55». «Примерно на уровне Т-34», — резюмировал Суворов.

В июне РИА Новости написали, что броня танков Leopard 2 в варианте A4, которые передали Киеву, обеспечивает слабую защиту от современных противотанковых средств.

В феврале в «Ростехе» сообщили, что российские противотанковые комплексы «Корнет», а также авиационные ракеты «Вихрь» и «Атака» смогут эффективно поражать танки Leopard 2.