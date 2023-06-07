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00:25, 7 июня 2023Мир

В ООН назвали влияние разрушений на Каховской ГЭС на ход СВО

Замгенсека ООН Гриффитс: подрыв Каховской ГЭС будет иметь тяжелые последствия для хода СВО

Фото: Dmitriy Lyapunov / Globallookpress.com

Разрушение дамбы Каховской ГЭС будет иметь тяжелые и долгосрочные последствия для обеих сторон конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс на заседании СБ ООН, посвященном ситуации с ГЭС. Его слова приводит РИА Новости.

Гриффитс отметил, что резервуар, который образует дамба, является линией жизни для региона и источником воды для миллионов людей.

Ранее сообщалось, что в прибрежном поселке Корсунка под Новой Каховкой спасатели эвакуировали с крыш затопленных домов 17 человек. На месте происшествия совместно со штабом работал состав МЧС. Кроме того, в спасательных операциях приняли участие трое гражданских.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению.

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    Екатерина Подвигина
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