В ООН назвали влияние разрушений на Каховской ГЭС на ход СВО

Замгенсека ООН Гриффитс: подрыв Каховской ГЭС будет иметь тяжелые последствия для хода СВО

Разрушение дамбы Каховской ГЭС будет иметь тяжелые и долгосрочные последствия для обеих сторон конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс на заседании СБ ООН, посвященном ситуации с ГЭС. Его слова приводит РИА Новости.

Гриффитс отметил, что резервуар, который образует дамба, является линией жизни для региона и источником воды для миллионов людей.

Ранее сообщалось, что в прибрежном поселке Корсунка под Новой Каховкой спасатели эвакуировали с крыш затопленных домов 17 человек. На месте происшествия совместно со штабом работал состав МЧС. Кроме того, в спасательных операциях приняли участие трое гражданских.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению.

