Американский разведывательный беспилотник нарезал круги около Крыма

Flightradar зафиксировал БПЛА RQ-4B Global Hawk США, круживший вблизи Крыма

В акватории Черного моря вновь зафиксировали американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), круживший возле Крыма. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

На момент написания статьи, скорость американского стратегического разведывательного беспилотника Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE11 составляет 548 километров в час, высота полета — около 16 километров.

Ранее в восточной части Крыма средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был заглушен и посажен украинский беспилотник. Как уточнил глава региона Сергей Аксенов, в результате инцидента пострадавших и разрушений не было.

4 июня на севере Крыма в городе Джанкой также был сбит беспилотный летательный аппарат. 25 мая в разных районах Крыма перехватили шесть беспилотников. Одна часть дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были заглушены и посажены средствами РЭБ, другая — сбита системами противовоздушной обороны (ПВО).